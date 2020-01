Artur Neto prestigia troca de comando da 12ª Região Militar

O prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, prestigiou a troca de comando da 12ª Região Militar, na noite desta quarta-feira, 8/1. O general de divisão Eduardo Pazuello assumiu o comando, substituindo o general de divisão Carlos Alberto Maciel Teixeira, que estava no cargo desde março de 2016.

Artur destacou que a Prefeitura de Manaus sempre foi parceira do Exército e das Forças Armadas do Brasil que contribuem para o trabalho voltado para a sociedade.

“A prefeitura sempre foi aliada das Forças Armadas como um todo. O Exército conta com um batalhão de engenharia que já trabalhou conosco em diversas ocasiões, inclusive com asfaltamento de ruas. Tenho muito respeito pelo general Teixeira, que deixa o cargo que desempenhou com brilhantismo. Tenho muito afeto pessoal pelo general Pazuello, e acredito que ele vai fazer uma bela gestão. Cada um tem um estilo que se completa para fazer um bom trabalho a favor do Exército e do Brasil”, destacou o prefeito Artur Virgílio Neto.

A solenidade foi conduzida pelo comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), general de Exército César Augusto Nardi. Na ocasião, o novo comandante da 12ª Região Militar destacou que vai seguir com o trabalho em defesa da Amazônia. “É um novo desafio que vamos enfrentar com a mesma sabedoria com que conduzimos nosso trabalho em todos esses anos de Amazônia. Vamos dar continuidade ao belo trabalho feito pelo general Teixeira”, ressaltou o general Eduardo Pazuello.

O general Teixeira, em sua despedida, agradeceu ao Exército brasileiro, por ter conseguido grandes realizações pessoais e profissionais. “Foram 44 anos de vida militar, hoje deixo a farda que visto, sigo à paisana, mas a farda que ficou no corpo segue comigo na alma. Obrigado ao Exército brasileiro por tudo”, concluiu.