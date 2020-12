Artur Neto inaugura nova sede da Escola de Saúde Pública nesta segunda-feira

O prefeito Artur Virgílio Neto inaugura nesta segunda-feira, 14/12, as novas instalações da Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap/Manaus), coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A nova unidade está localizada na rua Penetração, 1.689, bairro Nossa Senhora das Graças, com entrada pela avenida Mário Ypiranga, na zona Centro-Sul.

O objetivo da Esap é promover a formação e qualificação dos profissionais da saúde a partir das necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e com foco na atenção primária. A nova sede irá proporcionar a esses profissionais a comodidade necessária para que possam estar aptos a contribuir com a saúde pública do município.