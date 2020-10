Artur Neto entrega campo do Vermelhão revitalizado aos moradores da Redenção

O prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, entregou nesta terça-feira, 13/10, mais um espaço esportivo completamente revitalizado à cidade. Desta vez, é o campo do Vermelhão, localizado na rua Bispo de Hebron, bairro Redenção, zona Centro-Oeste. O local recebeu reforma do passeio, construção de mureta e alambrado, pintura geral e instalações elétricas da iluminação.

“São obras que significam qualidade de vida para a população. Obras muito baratas, mas com um retorno significativo, é investimento em alegria e saúde. É isso que temos espalhado por toda Manaus”, afirmou o prefeito, durante a breve cerimônia de entrega do equipamento esportivo à comunidade.

Artur também conversou com a comunidade sobre outras obras que serão realizadas em curtíssimo prazo, a exemplo da implantação de uma academia ao ar livre. “Tem espaço e recursos para fazer mais coisas”, afirmou. “Estou conversando com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminf, para fazer um cronograma de obras rápidas que possam ser iniciadas e concluídas ainda na minha gestão”, disse.

O campo do Vermelhão integra o pacote das obras entregues em comemoração ao aniversário de 351 anos da capital amazonense, a ser celebrado no próximo dia 24. “Nós vamos misturar obras grandes e pequenas nessa entrega que estamos fazendo em comemoração ao aniversário da cidade”, informou o prefeito, lembrando que a festa de Aniversário da Cidade foi suspensa este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Entre essas outras obras, além da área de esporte, Artur destacou as que estão sendo feitas no pacote de mobilidade, que incluem as três estações de transferências de passageiros, a construção de dois terminais de integração e a recuperação dos demais terminais. “Essas obras são primorosas. Quando tirarmos o tapume, a população vai ver que Manaus está iniciando uma nova história”, assegurou.

Em pouco mais de uma semana, já foram entregues à população espaços esportivos nos bairros Parque 10 (Centro de Esporte e Lazer Luciano Soares, no conjunto Eldorado), São Francisco (quadra poliesportiva da comunidade Vila Mamão), Petrópolis (uma quadra poliesportiva no conjunto Jardim Petrópolis), no Crespo (quadra municipal de esportes Cleber Mendes) e no Distrito Industrial (campo de futebol Manaus 2000).

Vice-presidente da associação de moradores do conjunto Hileia, Maria Ramos, comentou sobre a importância da obra para a comunidade. “Sempre uma quadra de esportes é um item que atrai qualidade de vida para a comunidade. Antes tinha um campo, mas não era tão organizado e moderno quanto esse. A comunidade só tem a ganhar, agradecemos muito a prefeitura”, contou ela, lembrando ainda de outras obras no bairro como o Requalifica e o Parque da Juventude.

Investimento

A Prefeitura de Manaus está investindo R$ 15 milhões na reforma e construção de, aproximadamente, 40 espaços esportivos. Os espaços são de coordenação da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que absorveu as políticas de Esporte e Lazer.

As obras de reformas são, na maioria, serviços de instalações elétricas, pinturas, troca e construção de cobertura, recuperação de gradil e alambrados, além de recuperação das salas administrativas, banheiros, entre outras melhorias. As empresas prestadoras dos serviços seguem as orientações das autoridades de saúde, para evitar o contágio do novo coronavírus entre os trabalhadores.

[Assessoria]