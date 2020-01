Artur Neto defende investimentos no Polo Industrial de Manaus

O prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, participou na sexta-feira, 17/1, da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese), que aconteceu no auditório Auton Furtado, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), localizado na avenida Joaquim Nabuco, Centro.

Acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, o prefeito Artur Neto assinou um termo de cooperação técnica com o Instituto Criar e o Codese, para buscar soluções tecnológicas que modernizem e levem a completa informatização do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), sem onerar o Tesouro municipal.

Durante o evento, o prefeito destacou a interação entre Codese e a Prefeitura de Manaus e enfatizou a necessidade de um entendimento maior do governo federal sobre a Zona Franca de Manaus e o Estado do Amazonas.

“O Polo Industrial de Manaus pode incorporar novos polos, porém é importante deixar claro que somente os incentivos não garantem seu futuro. A Zona Franca precisa de reformas profundas com mais investimento tecnológico em internet, telefonia celular, e ainda investir em capital intelectual local com muito investimento em mão de obra especializada”, disse o prefeito, destacando que há a necessidade de um olhar diferenciado para a região Norte, principalmente para o Amazonas.

O novo presidente do Codese, Romero Reis, elogiou o prefeito e enalteceu sua gestão que impacta diretamente a vida da cidade e alavanca o ambiente de negócios na capital. Ele também se referiu às leis sancionadas que fazem parte do pacote tributário e as voltadas ao polo digital.

“Não conheço ninguém que tenha uma trajetória política tão brilhante como o prefeito Arthur Neto. Sua gestão é primorosa nessa área de incentivar um bom ambiente de negócios, por isso quero enaltecer seu posicionamento liberal de um gestor que olha Manaus como a grande cidade que é”, disse Reis.