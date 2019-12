Artur Neto acompanha trabalho preventivo no igarapé do Mindu

Quatro mil e seiscentos metros do igarapé do Mindu, um dos mais importantes da malha hidrográfica da cidade, começaram a receber os trabalhos de dragagem para o desassoreamento do leito e retiradas de resíduos sólidos, um trabalho preventivo para o período de chuvas mais intensas, que dará mais vazão às águas, prevenindo os alagamentos. Os trabalhos começaram na comunidade Bairro Novo e vão se estender pelas comunidades do Sião 1, 2 e 3, chegando até a comunidade Valparaíso, todas no bairro Jorge Teixeira, zona Leste. O prefeito Artur Virgílio Neto acompanhou os trabalhos nesta véspera de Natal, terça-feira, 24/12, que incluem também a limpeza e tapa-buraco em 16 ruas da localidade.

“Nós vamos dragar aqui 4,6 mil metros de igarapé para evitar a cheia no período chuvoso. Quando a chuva vier, nós vamos continuar lutando, mas queremos ter essa luta com vantagem e para isso tem que dragar no verão”, disse o prefeito Arthur Neto, que manteve uma agenda normal nesta terça-feira, mesmo sendo véspera de Natal, acompanhado da primeira-dama, Elisabeth Valeiko Ribeiro. “Tudo aquilo que possa significar entupimento tem que ser prevenido para evitar danos às pessoas no inverno. E no verão vamos ‘tacar o pau’ nas obras, muito mais do que estamos fazendo agora”, disse.

Os trabalhos de dragagem começaram nesta terça-feira, assim como o de limpeza, mas o mutirão de tapa-buraco já está ocorrendo desde o final da semana passada, para atender 16 ruas que precisam ser estabilizadas, dentro do programa de obras da prefeitura que pretende, até o final de 2020, estabilizar toda a cidade. “Nós vamos fazer todas as 16 ruas, isso aqui vai ficar tudo estabilizado. Não estão boas agora, mas vão ficar e a gente vai fazendo tudo o que é possível, com um trabalho integrado: obras, limpeza, iluminação, saúde, temos orgulho disso”, ressaltou o prefeito.

Todo o sedimento retirado do leito do igarapé (areia) é reutilizado nos trabalhos de infraestrutura da cidade, contribuindo tanto para a economicidade dos recursos financeiros quanto para o conceito ambiental de uso sustentável dos recursos minerais. Com a areia reutilizada a prefeitura deixa de comprar essa areia e, por sua vez, a empresas reduzem a extração de areia em outras fontes.

“Tanto serve para ladeiras e ramais quanto para utilização no salgamento do asfalto e a gente também usa para forro de meio-fio, tubulação entre outros serviços e isso traz economia para o município”, esclareceu o secretário Kelton Aguiar. “Nós fazemos uma triagem nesse material e retiramos o que não é orgânico para que fique mais limpa e a gente possa utilizar”, disse.

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que acompanha todas as operações de obras na cidade, também esteve presente na ação desta terça-feira, fazendo a capinação, retirada e coleta de resíduos. O diretor de operações da pasta, Laurismar Costa, alerta a população para que colabore nos serviços de limpeza. “Seja capinando a frente de suas casas, seja respeitando os horários da coleta para que não haja a presença de lixo nas ruas, seja evitando jogar lixo nos igarapés, tudo isso ajuda a manter a cidade mais limpa e mais segura”, afirmou.

O prefeito também aproveitou o momento para se confraternizar com os trabalhadores das diferentes secretarias que estavam atuando no local e manifestou sua absoluta confiança na sua equipe. “São guerreiros, cada um no seu posto de trabalho faz o seu papel com afinco, com dedicação e hoje temos orgulho de não ter trabalhadores de terceira categoria nos nossos quadros. São todos de primeira categoria”, afirmou o prefeito.

“Eu digo para os meus servidores públicos que vou continuar fazendo o que sempre fiz, a gente sempre pagou os salários em dia, todos os nossos servidores têm suas datas-base asseguradas. Vou continuar com esse trabalho correto porque eles merecem. Estou muito feliz com tudo isso”, acrescentou Artur Neto.