Artistas brasileiros lançam música em prol da Amazônia

A urgência dos problemas na área ambiental rendeu canção e clipe que uniu alguns dos maiores nomes da música brasileira. Disponível no canal do Greenpeace Brasil, a Canção pra Amazônia é uma composição do cantor e compositor Nando Reis e do compositor-letrista Carlos Rennó.

Segundo a publicação na plataforma, junho de 2021 registrou o maior número de focos de calor em 14 anos e o registro de conflitos no campo em 2020 é o maior dos últimos 35 anos. “Nosso maior patrimônio está ameaçado. Vítima do apetite voraz de grileiros, madeireiros, garimpeiros e invasores — e fragilizada pelas ações e pelo discurso de um governo omisso e irresponsável — a Amazônia corre perigo”, diz a legenda do vídeo.

O clipe intercala imagens de destruição do bioma amazônico com os artistas presentes no manifesto-poético. Agnes Nunes, Anavitória, Arnaldo Antunes, Baco Exu do Blues, Caetano Veloso, Camila Pitanga, Céu, Chico César, Criolo, Daniela Mercury, Diogo Nogueira, Djuena Tikuna, Duda Beat, Elza Soares, Flor Gil, Gaby Amarantos, Gal Costa, Gilberto Gil, Iza, Majur, Maria Bethânia, Milton Nascimento, Nando Reis, Péricles, Preta Gil, Rae, Rincon Sapiência, Samuel Rosa, Thaline Karajá, Vitão e Xande de Pilares cantam a canção e participam do clipe.

*Com informações de Correio Braziliense