Arthur vence BBB; final teve o dobro de audiência da Libertadores no Ibope

Arthur Aguiar é o grande campeão do “BBB 22”. O brother garantiu o primeiro lugar no pódio com 68,96% dos votos e ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Paulo André ficou em segundo lugar, com 29,91% dos votos. Douglas Silva foi o terceiro colocado, com 1,13%.

No total, a final recebeu 751.366.679 votos, sendo a mais votada na história do reality. “Você tá preparado pra receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio, mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira pra fazer aqui o seu maior espetáculo”, disse Tadeu Schmidt, em discurso emocionado.

Arthur caiu no choro ao receber a notícia e foi abraçado pelos colegas. “Obrigado, Deus! Obrigado!”, exclamou, nos braços de P.A e D.G. “É você, moleque! Parabéns, moleque!”, comemorou o atleta olímpico, empolgado com a vitória do aliado.

Na sequência, Arthur ocupou seu lugar no topo do pódio e continuou com os agradecimentos, até que questionou Tadeu: “É sério, não é pegadinha, não, né?”, perguntou o ator, que recebeu como resposta um sorriso do apresentador.

“Tu não ganhou o prêmio, irmão. Tu ganhou a vida, irmão! Deu a volta na vida! Esquece!”, comemorou P.A ao lado do amigo.

Recorde de votação

A votação entre Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André para definir o campeão do BBB 22 é a maior da história do BBB, com 751.366.679 votos. Ela ultrapassa a final do BBB 21, que teve o total de 633.284.707 votos.

No ranking geral de votos da história do programa, a decisão do BBB 22 ocupa o 2º lugar, ficando atrás apenas do Paredão entre Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez, que chegou à marca de 1,5 bilhão de votos e entrou para o Guinness World Records.

Os finalistas do BBB 22 ficam impressionados ao receberem a notícia de Tadeu Schmidt sobre o recorde de votação.

Dobro da audiência do SBT

A final do “BBB 22” (TV Globo) registrou, no Ibope, o dobro de audiência do jogo Corinthians x Boca Juniors pela Libertadores, transmitido pelo SBT. O “Big Brother” tinha uma média 26.6 pontos de audiência, enquanto a partida registrou média de 13.7 pontos por volta de 23h30 (horário de Brasília).