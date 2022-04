Arthur Neto visita Careiro da Várzea e dá início a viagens a municípios do AM

Depois de ‘rodar’ o Brasil pelas prévias do PSDB, o pré-candidato ao Senado Arthur Virgílio Neto deu início hoje (22) a uma imersão pelo interior do Amazonas. Ao longo dos oito anos em que foi prefeito de Manaus, Arthur não podia estar tão presente nos demais municípios do Estado, como costumava fazer quando era deputado federal e senador. E a primeira parada foi na comunidade do Careiro da Várzea (a 20 quilômetros de distância de Manaus).

“O Arthur sempre esteve com a gente. Não é a primeira vez que ele vem aqui. É um homem muito honesto e trabalhador”, as palavras do comerciante Valdemir Farias, de 79 anos, resumem bem o clima da visita. Por onde passava, o pré-candidato ao Senado recebia o carinho dos moradores.

“Estou aqui a convite do vereador Valdemiro Falcão, que é meu amigo e meu correligionário, para ver como está a sede do município. É incrível como esse movimento das enchentes está mais complicado e, como sempre alerto, isso tem muito a ver com a questão das mudanças climáticas”, afirmou Arthur Neto, que tem entre suas pautas prioritárias de vida pública a defesa do meio ambiente e, principalmente, da Amazônia.

Arthur lembrou que foi Valzenir Falcão, irmão do vereador, quem lhe levou a ideia de um seguro desemprego para os pescadores no período do defeso e ele, prontamente, levou ao presidente Fernando Henrique Cardoso, uma vez que na época era ministro-chefe de governo. “Foi assim que nasceu o Seguro Defeso e que hoje beneficia milhares de pescadores do Amazonas e de todo o Brasil”, disse.

Além de vereador, Falcão também preside a Colônia de Pescadores do Careiro da Várzea, que hoje conta com, pelo menos, 1,2 mil pescadores artesanais cadastrados. “É uma grande alegria receber o presidente do meu partido, o PSDB Amazonas, na minha comunidade. Aqui, é como se ele [Arthur] estivesse em casa, as pessoas sabem de tudo que já fez pelo nosso município e têm muito respeito e carinho”, destacou.

Entre as conquistas do município viabilizadas por Arthur quando ocupava cargo no Congresso Nacional, ressalta-se o Terminal Fluvial de Cargas e Passageiros, entregue por ele durante seu mandato de deputado federal.

“Fiquei feliz com as demonstrações sinceras de estima e amizade, mas triste por constatar o abandono do interior do Estado. Não é possível que o poder público, tanto durante a subida das águas quanto na descida, não adote medidas de prevenção”, criticou Virgílio.

A visita do pré-candidato ao município do Careiro da Várzea também contou com a presença da presidente e da vice-presidente do PSDB Mulher-AM, Elisabeth Valeiko Ribeiro e Conceição Sampaio, respectivamente; da nova filiada do partido e empresária Maria do Carmo Seffair; do secretário-geral Mário Barros; e da presidente do PSDB Juventude-AM, Jéssica Lacerda.

