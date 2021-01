Arthur Lira confirma a Átila Lins compromissos com ZFM e BR-319

Em reunião partidária realizada na quinta-feira (28), com a presença do presidente nacional senador Ciro Nogueira, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), favorito para vencer a eleição da próxima segunda-feira (1º) para a presidência da Câmara dos Deputados, confirmou ao deputado Átila Lins (PP-AM) compromissos que assumiu há um mês com a preservação da Zona Franca de Manaus e a luta para reconstruir a Br-319.

Na reunião, que teve a participação da quase totalidade dos 40 parlamentares que representam o PP na Câmara, foram tratados os últimos detalhes do engajamento final de todos em relação a eleição de segunda-feira.

“O Progressistas, que tenho a honra de presidir no Amazonas, e os partidos aliançados estão bastante otimistas com os resultados do pleito do dia 1º”, disse Átila, confiante na vitória de Lira. “Aproveitei a reunião para conversar com o nosso candidato, e próximo presidente, Arthur Lira, sobre os compromissos com o nosso Estado no que diz respeito à defesa dos incentivos da Zona Franca e as obras de pavimentação da BR-319, dentre outros itens importantes da agenda do nosso Estado em que teremos o apoio da nova gestão da presidência da Câmara”.

Auxílio Emergencial

Átila também confirma o compromisso de Lira com a prorrogação do Auxílio Emergencial para atender milhares de famílias vulneráveis em todo o país, especialmente no Amazonas, o estado mais castigado pela pandemia.

“Conversei com Lira sobre o Auxílio e a prorrogação do Estado de Calamidade Pública e o orçamento de guerra para podermos enfrentar o recrudescimento do coronavírus e dando chance para que o Governo Federal volte a ajudar os Estados e municípios com recursos financeiros no combate a COVID-19”, destacou Átila.

Lira, que conta com sete votos garantidos da bancada do Amazonas, disse que a prorrogação do Auxílio Emergencial será discutido urgentemente na mesma direção da aprovação do orçamento da União para 2021, que ainda não foi votado.