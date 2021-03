Artesão ribeirinho do AM é um dos finalistas do Prêmio Casa Vogue Design 2021

A iniciativa Esse Dito Bicho, por meio da Coleção Tumbira, criada pelo pelo artesão ribeirinho Manoel Garrido, morador da comunidade Tumbira, situada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro (AM), em parceria com os arquitetos Marcelo Rosenbaum e Fernanda Marques, é uma das finalistas do Prêmio Casa Vogue Design 2021, um dos mais prestigiados do país.

Composta por cinco vasos e três bowls, a coleção recebe apoio do Projeto Amazonas Sustentável, correalizado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e o Instituto A Gente Transforma (AGT), em parceria com a Petrobras.

“Fico feliz e muito grato a todos que me ajudaram a ter este reconhecimento. Ser finalista, pra mim já é uma grande vitória”, comentou o artesão Manoel Garrido.

Manoel é o artesão que deu vida às peças. Ele herdou da família o talento para esculpir madeira. Filho de um conhecido construtor de barcos da região, Manoel transformou a oficina que já pertenceu ao pai numa marcenaria. Um dos grandes diferenciais do ateliê é um torno – máquina-ferramenta que permite dar forma – feito com motor de caminhão, uma invenção do próprio Manoel.

O coordenador de projetos da FAS, Gil Moraes Lima, ressalta a importância do prêmio. “Estar fazendo parte da lista de finalistas do Prêmio Casa Vogue traz um reconhecimento de grandes artistas, que ainda vivem e guardam a nossa floresta amazônica, mostrando que é possível manter esta grande sintonia entre as pessoas e a natureza”, disse.

O reconhecimento do trabalho de Manoel Garrido é uma inspiração para outros artesãos do Projeto Amazonas Sustentável. O foco principal da iniciativa é utilizar resíduos de madeira dos manejos florestais de pequena escala, que antes não tinham valor comercial, e transformá-los em produtos de origem florestal com valores agregados, em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 1, 8, 12 e 13 – erradicação da pobreza; trabalho decente e crescimento econômico; consumo e produção responsáveis; e ação contra a mudança global do clima, respectivamente.

Coleção Tumbira

A ideia da coleção surgiu quando a arquiteta Fernanda Marques e o amigo Marcelo Rosenbaum, estavam visitando comunidades da RDS do Rio Negro. Conversando com algumas pessoas sobre artesanato, souberam do trabalho de Manoel. Foi assim que surgiu a oportunidade de integrar a parceria em colaboração com o Instituto A Gente Transforma, projeto de Rosenbaum que usa o design para expor a alma brasileira, um mergulho na cultura dos povos que formam o nosso país.

As formas fluídas e a cor vibrante dos vasos são algumas das características que tornam as peças tão únicas. Trabalho dedicado do artesão Manoel Garrido em madeira de manejo florestal sustentável roxinho, também conhecida como amarante, coataquiçaua, pau-roxo, pau-mulato e roxinho-pororoca.

Sobre o prêmio

A quinta edição do Prêmio Casa Vogue Design, que reconhece anualmente os principais lançamentos do design nacional, destaca 55 finalistas distribuídos em 11 categorias. Os vencedores são escolhidos por um júri de experts e votação popular, que está sendo realizada até o dia 30 de março, por meio do site https://glo.bo/2OJQcx0.

Projeto Amazonas Sustentável

Como faz parte do Projeto Amazonas Sustentável, o lucro gerado pela venda dos objetos retorna para o local, representando uma nova e importante fonte de renda para a comunidade.

O projeto é uma parceria da FAS com a Petrobras que existe desde 2018, com o objetivo de valorização de estudantes e professores de comunidades ribeirinhas situadas em cinco unidades de conservação (UCs), no estado do Amazonas. Os eixos temáticos que contemplam o projeto são: educação, com foco na redução do desmatamento e da degradação florestal; conservação da biodiversidade; infraestrutura; comunicação; empreendedorismo e educação no campo. Dentro dessas temáticas, mais de seis mil pessoas já foram beneficiadas e sensibilizadas pelo projeto até agora.