Arena da Amazônia é sanitizada para jogo deste domingo

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), realizou o serviço de sanitização nos vestiários de atletas e arbitragem, sala antidoping, zona mista, corredores de acesso e banco de reservas da Arena da Amazônia, para receber o jogo entre Manaus Futebol Clube e Santa Cruz Futebol Clube, que acontece neste domingo (30), às 17h.

“Esse é o primeiro jogo que a Arena recebe para o Campeonato Brasileiro Série C 2021 e queremos que tudo seja perfeito. De forma segura queremos que essa primeira rodada do campeonato aqui seja uma partida linda. Estamos sempre realizando as manutenções necessárias em toda a Arena para garantir que recebamos sempre jogos de alto nível”, afirmou o diretor-presidente da FAAR, Jorge Oliveira.

O intuito é garantir a segurança dos membros das comissões técnicas dos times, atletas, funcionários e demais colaboradores, minimizando os riscos de contágio da Covid-19. O campo também vem recebendo reparos especiais, como adubação, pulverização e um dos melhores e mais recomendados cortes, feito em faixas no sentido transversal, que não só influencia na estética, mas também na saúde do gramado.

Todo o trabalho foi desenvolvido seguindo as normas implementadas pelo decreto estadual, cumprindo também com o protocolo de saúde e segurança acordado entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Clubes e Federações Estaduais.

