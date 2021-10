Arena da Amazônia abre os portões para Brasil x Uruguai às 17h30

Palco da disputa Brasil x Uruguai nesta quinta-feira (14), a Arena da Amazônia Vivaldo Lima abre os portões para a entrada do público a partir das 17h30, no horário de Manaus. A partida válida pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2022 terá a presença de 14 mil torcedores.

Quem for torcer no estádio deverá seguir os protocolos sanitários definidos pelo Governo do Amazonas e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), organizadora do jogo. O clássico está marcado para as 20h30 (horário de Manaus).

“Os torcedores vão ter três horas para entrar no estádio, então convido a todos que aproveitem este ambiente seguro para chegar com antecedência. A Arena da Amazônia está pronta para recebê-los”, afirma Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Portões de entrada

O público terá à disposição as entradas B, C e D da Arena, todas com acesso pela avenida Constantino Nery, que será interditada no sentido bairro/Centro entre as avenidas Lóris Cordovil e Pedro Teixeira.

A entrada B é destinada ao público em geral que assistirá ao jogo no anel superior; a C destinada ao público que verá a partida no anel inferior, enquanto a entrada D ficará restrita ao acesso para camarote da Seleção, camarotes e área VIP.

Documentos

Para entrar no estádio, cada pessoa deverá apresentar o ingresso, a carteira de vacinação com o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única contra a Covid-19, junto a um documento oficial com foto. Quem se vacinou com intervalo menor que 15 dias da data do jogo, ou seja, depois do dia 29 de setembro, terá que apresentar também teste antígeno ou RT-PCR negativo para Covid-19.

Não será permitida a entrada na Arena da Amazônia com alimentos e bebidas em geral. O uso de máscara de proteção facial será obrigatório nas dependências do estádio, e os torcedores serão orientados a manter o distanciamento social.

Os torcedores que irão à Arena da Amazônia em carros particulares não poderão estacionar próximo ao estádio.

Trânsito

A Prefeitura de Manaus definiu mudanças no trânsito em razão do jogo. A rua Flaviano Limongi será interditada para o trânsito das delegações. Apenas viaturas de serviços e as delegações terão acesso a essa via.

Veículos que trafegam pela avenida Constantino Nery em direção ao Centro serão desviados para a avenida Lóris Cordovil, acessarão a Belmiro Vianez (Avenida do Samba), depois a Pedro Teixeira e retornarão para a Constantino Nery ao lado do Hemoam.

*Com informações da assessoria