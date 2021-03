Aprovada na madrugada, PEC emergencial será votada em 2° turno nesta quarta

A PEC emergencial, que prevê a retomada do pagamento do Auxílio Emergencial, foi aprovada nesta madrugada (10) pela Câmara dos Deputados. A proposta segue hoje para votação em segundo turno que apreciará emendas feitas ao texto-base.

Na última segunda-feira, o ministro Paulo Guedes afirmou durante entrevista coletiva que os novos valores do benefício variam de R$ 175 a R$ 375, levando em consideração as características sociais da família beneficiada. O governo federal estipula que a nova rodada de pagamentos alcance 32 milhões de brasileiros.

Neste primeiro turno de votação na Câmara, o projeto recebeu 341 votos favoráveis e 121 contra, também foram contabilizadas dez abstenções. A PEC foi aprovada pelo Senado Federal na semana passada e com a aprovação em segundo turno, o texto poderá seguir para promulgação.

Além da concessão do benefício federal, o projeto prevê mecanismos para que o teto de gastos não seja excedido. Todos os entes federativos, União, estados e municípios, devem adequar suas despesas para que não gere instabilidade, medidas como a proibição de concursos públicos e reajuste de servidores estão entre as determinações. (Diário do Poder)