Apresentador do ‘JN’ tem coronavírus e respira com ajuda de aparelhos

Na noite desta quinta-feira (19), TV Clube, afiliada da Globo no Piauí, comunicou que o jornalista piauiense Marcelo Magno Ribeiro Barbosa testou positivo para o covid-19. O profissional participa dos rodízio de apresentadores de fins de semana do ‘Jornal Nacional’ e apresentou o telejornal no último dia 7.

Segundo informações do site ‘UOL’, Marcelo Magno está há quatro dias internado em um hospital particular de Teresina na UTI, já que o estado dele é considerado grave.

O boletim médico informou que o primeiro teste de Marcelo para covid-19 havia dado negativo, mas depois foi feita a contraprova e confirmou o caso. O caso do jornalista é grave e ele respira com ventilação mecânica.