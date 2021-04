Apresentação musical e dança indígena encerram a ‘Feira Tribal’

Uma apresentação de dança da etnia tukano e um show musical dos artistas Vanessa Alfaia e Luciano Araújo encerraram a exposição de artesanato “Feira Tribal”, neste domingo, 25/4, promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a Uniarte Manaus, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult) e o Manaus Plaza Shopping. A exposição teve início no último dia 19, na praça de alimentação do centro de compras, localizado no bairro Chapada, zona Centro-Sul, e contou com a participação de 40 artesãos locais, que trabalham com arte indígena.

A ação, idealizada pelo departamento de Economia Solidária e Criativa da Semtepi, a fim de reconhecer a importância dessa categoria para a economia e sustentabilidade da região, teve a comercialização das peças tribais, que variaram de bijuterias a artigos domésticos.

Ao todo, a feira tribal gerou um lucro de aproximadamente R$ 3 mil, além de possibilitar encomendas aos expositores. Ao longo de seis dias, cerca de 500 pessoas passaram pela feira, que deverá ser realizada, junto com outras temáticas, no mês de maio, dentro de empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

O diretor de Economia Solidária e Criativa da Semtepi, Sidney Magalhães, destacou a importância da exibição dos produtos para a comunidade indígena. “Sabemos das peças incríveis que são confeccionadas por nossos artesãos e não poderíamos deixar de fora de uma feira, voltada para uma data tão significante”, observou.

Seguindo as diretrizes do prefeito David Almeida, a Semtepi tem como objetivo unir os artesãos e oferecer espaço e estrutura, para exposição e venda de seus produtos, além de promover capacitação empreendedora, como forma de reforçar a renda de várias famílias em Manaus.

*Com informações da assessoria