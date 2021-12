Apple elege os 15 melhores apps do ano; veja a lista

Prêmio dado aos desenvolvedores escolhidos pela Apple tem o formato do ícone da App Store. - Foto: Divulgação / Apple

A Apple anunciou hoje (2) os 15 aplicativos vencedores do App Store Award 2021, uma espécie de “Oscar dos apps” destinado aos melhores programas disponibilizados para iPhone, iPad, Apple Watch e computadores com macOS.

Entre os vencedores, estão os apps League of Legends, Marvel, Among Us (os três de games), o Bumble (de relacionamentos) e o Canva (de edição de imagens).

A escolha dos 15 programas foi realizada pelo time de editores de conteúdo da App Store ao redor do mundo —os funcionários da empresa responsáveis por destacar programas na página inicial da loja. Os vencedores ganharam, cada um, um troféu no formato do ícone da loja de aplicativos da empresa.

Critérios e quem são os premiados

Para vencer o prêmio, o programa deve “entregar qualidade excepcional, tecnologia inovadora, design criativo e impacto cultural positivo”, de acordo com a Apple. Não era preciso ter sido lançado em 2021.

O vencedor do principal prêmio, o de “app do ano para iPhone”, por exemplo, reúne conteúdos que estão na App Store há uma década: é o Toca Life World, uma expansão dos games da série “Toca Life” que permite ao jogador criar e personalizar um mundo virtual cheio de atividades customizadas.

Outro app premiado foi o Dazn, um serviço de streaming de esportes ao vivo, disponível no Brasil por a partir de R$ 19,90 por mês, que ganhou na categoria de melhor aplicativo para Apple TV.

Entre os jogos, os destaques foram para “League of Legends: Wild Rift”, um game competitivo online que foi considerado o melhor do ano para iPhone; e “Marvel Future Revolution”, outro jogo de ação multiplayer que venceu na categoria iPad.

A Apple também selecionou alguns programas em destaque que captaram a tendência do ano, que para a empresa foi “conexão”.

“O objetivo é identificar um movimento que teve um impacto duradouro na vida das pessoas e reconhecer os apps e jogos que se destacaram neste momento”, diz a marca em comunicado.

Veja a lista completa de vencedores a seguir (alguns não estão disponíveis no Brasil).

Melhores Apps:

iPhone: Toca Life World

iPad: LumaFusion

Mac: Craft

Apple TV: DAZN

Apple Watch: Carrot Weather

Melhores apps de games:

iPhone: League of Legends: Wild Rift

iPad: MARVEL Future Revolution

Mac: Myst

Apple TV: Space Marshals 3

Apple Arcade: Fantasian

Tendência do ano (conexão):

Among Us!

Bumble

Canva

EatOkra (indisponível no Brasil)

Peanut (indisponível no Brasil)

*Com informações de Uol