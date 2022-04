Apple é processada por retirar serviço da Rússia

Um escritório de advocacia na Rússia entrou com uma ação contra a gigante dos produtos eletrônicos Apple pedindo 90 milhões de rublos, cerca de US$ 1,26 milhão, ou R$ 6,3 milhões na cotação atual, por danos aos consumidores, depois que a companhia retirou seu serviço de pagamento do país.

O escritório Chernyshov, Lukoyanov & Partners, que fica sediado em Moscou, alegou na última sexta-feira (29) que a empresa violou os direitos dos usuários russos após restringir a utilização do serviço integrado Apple Play no 1° de março.

O processo, aberto em um tribunal de Moscou, pede 90 milhões de rublos, incluindo indenização por “danos morais” causados a cidadãos.

De acordo com o escritório, a restrição dos serviços diminuiu a funcionalidade dos dispositivos e consequentemente o valor da marca, postura que afirma ser injusta e discriminatória diante da lei russa.

O grupo afirmou que está chamando outros reclamantes para se juntar no processos e aumentar os danos morais solicitados, bem como exigindo a retomada da operação completa do serviço de pagamento na Rússia.

Anteriormente, o mesmo escritório de advocacia entrou com uma ação judicial contra a Netflix, que também suspendeu operações no país como resposta à invasão na Ucrânia.

*Com informações da Reuters e da Business Insider.