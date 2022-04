Após reviravolta Flamengo e Sporting Cristal vão se enfrentar em Lima

Toque de recolher no Peru foi suspenso e bola rolará no Estádio Nacional de Lima às 22h (de Brasília); Conmebol confirma jogo

Após idas e vindas, a partida entre Sporting Cristal e Flamengo foi confirmada para a noite desta terça-feira. A bola rolará no Estádio Nacional de Lima, no Peru, às 22h (de Brasília). O jogo será disputado com portões fechados ao público, e a Conmebol só o manteve após a queda do toque de recolher, definida pelo presidente do Peru, Pedro Castillo.

Confira a cronologia dos fatos:

• Depois de um dia marcado por incertezas, o governo do Peru decretou a suspensão da partida às 18h30 (de Brasília).

• Às 19h22, a Conmebol confirmou o mesmo de forma oficial em suas redes.

• Às 19h30 (de Brasília), o jogo voltou a ser confirmado, e a notícia chegou a Sporting Cristal e Flamengo.

• Às 19h44 (de Brasília), a Conmebol anunciou a confirmação do duelo.

• Às 19h55 (de Brasília), o time do Flamengo chega ao Estádio Nacional de Lima.

Funcionários do Flamengo chegaram a ser barrados na porta do estádio. Lá, haviam integrantes da logística, da comunicação e de analistas de desempenho.

Ao longo do dia, a Conmebol tentou de todas as formas manter o jogo nesta terça, em Lima. Uma das hipóteses cogitadas foi a realização da partida com portões fechados. No entanto, o governo peruano se manteve irredutível e só mudou de posição quando anunciou o fim do toque de recolher.

O confronto entre Sporting Cristal e Flamengo marca a estreia das duas equipes na fase de grupos da Libertadores. Elas estão no Grupo H, com Universidad Católica e Talleres.

Ao longo dos últimos dois anos, a Conmebol fez todos os esforços possíveis para não adiar jogos das competições sul-americanas, mesmo quando havia surtos de Covid nas equipes. Este ano, o calendário está ainda mais apertado, em razão da disputa da Copa do Mundo em novembro e dezembro. Por isso, a entidade pressionou para a realização do jogo entre Sporting Cristal e Flamengo nesta terça.

Com informações do Globo.com