Após receber 1ª dose da Coronavac, Doria publica foto com filtro de jacaré

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tomou na tarde desta sexta-feira (7) a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Acompanhado da esposa, Bia Doria, o tucano compareceu a um posto de saúde no bairro de Pinheiros, Zona Oeste da capital.

Nas redes sociais, Doria satirizou uma fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre tomar a vacina e virar um jacaré, publicando uma foto com um filtro que o faz parecer o animal. “Esperei minha vez, entrei na fila do posto de saúde e fui vacinado aos 63 anos. E não virei jacaré kkk”, disse.

Em dezembro de 2020, em um evento na Bahia, o presidente afirmou que não se responsabilizava por qualquer efeito colateral das vacinas, citando a vacina produzida pela Pfizer. “Se você virar um virar um jacaré, é problema de você”, declarou o presidente.

