Após quase 30h de ocupação, Sinteam consegue marcar audiência com a Seduc

Após quase 30h, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam) deixou a sede da Seduc. Os trabalhadores ocuparam a secretaria para pressionar por uma data de audiência com o secretário, para quem já haviam encaminhado quatro pedidos formais.

O subsecretário da Casa Militar, coronel Audiney Oliveira, intermediou a conversa pelo Governo do Estado e agendou a reunião para a próxima quarta-feira, dia 9, às 15h, e se comprometeu a formalizar a data publicamente para a imprensa após a desocupação do prédio da SEDUC. Ministério Público do Trabalho, OAB e o Atlas ODS da UFAM serão convidados.

Desde ontem, o secretário da Seduc, Luis Fabian, não aparece em seu local de trabalho. Mesmo assim gravou vídeo fazendo acusações à diretoria do sindicato. “Tudo isso poderia ser evitado com o diálogo mas há muita intransigência por parte do governo. Foi necessário todo esse desgaste mas consideramos um vitória sair com a reunião marcada”, afirma a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues.