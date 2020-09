Após nove anos, Rachel Sheherazade é dispensada SBT

Rachel Sheherazade não faz mais parte do quadro de funcionários do SBT. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, do UOL, a jornalista foi avisada pela emissora que seu contrato, que vence no próximo dia 31 de outubro, não será renovado.

Sheherazade ficou nove anos na empresa de Silvio Santos.

Ainda de acordo com a coluna, um dos problemas para a renovação contratual era o salário alto de Raquel. Especula-se que o valor chegava a R$ 200 mil mensais.

No SBT, Rachel Sheherazade foi âncora do “SBT Brasil”, além de outros projetos jornalísticos da casa.

Fonte: ISTOÉ