Após cirurgia de câncer, radialista de Manaus pede ajuda para reconstruir o rosto

A radialista Jorgina Viana foi diagnosticada com câncer de boca em julho deste ano, passou passou por uma cirurgia em Agosto, mas ainda precisa de uma outra fora do estado para ter seu rosto reconstruído.

Em fevereiro deste ano, Jorgina começou com um incomodo em um dos seus dentes, mas achou que não era algo relevante. Um mês depois, começou o aparecimento de um abcesso próximo ao dente, foi quando percebeu que precisava de ajuda médica.

Outro problema surgiu. No final de março deste ano, a pandemia começava a se fixar, trazendo entre elas, as principais restrições para se evitar aglomerações, os atendimentos médicos permaneceram por ser um serviço essencial, porém Jorgina não conseguiu atendimento aquele mês.

No final de julho, ela recebeu por vídeo conferência o diagnóstico de um especialista em Patologia, que o que ela tinha se tratava de um câncer.

Carlos Valença, esposo de Jorgina disse que além do momento difícil que passavam com a Pandemia, ainda tinham que enfrentar a doença.

“Foi um momento em que choramos juntos, mas confiamos que era só uma luta que estava começando.”

Jorgina teve que passar pelo procedimento de maxilectomia, uma cirurgia que foi preciso a remoção de metade do maxilar superior dela. Com duração de 6hrs.

Sobre a maxilectomia

Se o câncer se desenvolveu no palato duro, é necessário a remoção de todo ou parte do osso maxilar. Esse procedimento cirúrgico é conhecido como maxilectomia ou maxilectomia parcial.

“O Sentimento foi um impacto devastador, de uma hora pra outra nossa vida mudou, nós tínhamos um restaurante, tivemos que fechar e vender tudo o que tínhamos. E correr atrás o quanto antes, pois esse câncer é muito agressivo.” afirmou Carlos

Atualmente, ela se alimenta via sonda e ainda corre o risco de perder toda a arcada dentária.

Sobre Jorgina

É radialista há mais de 10 anos em Manaus, além disso era empreendedora, vendia produtos de beleza, era cantora e mantinha um restaurante junto com o seu marido, mas por conta da doença, teve que vender o estabelecimento.

O que ela precisa?

Jorgina precisa um procedimento chamado Reposição Óssea Facial para recuperar as lesões do rosto. Nesse tipo de cirurgia o orifício criado no céu da boca será preenchido com uma prótese especial.

Esse procedimento não é realizado em Manaus. Somente há especialistas a respeito no Brasil em Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo.

Para Doações:

Para quem quiser ajudar por meio de depósito ou transferência:

Bradesco

Ag 3711 7

C/C 27876 9

Jorgina Maria Marinho Viana

Cpf.472.514.252-20

Banco do Brasil

Ag 1862-7

C/C 25038-4

Francisco Carlos Valença de Melo.

Cpf. 276.764.042- 15

Além disso a arrecadação por meio do site vaka.me/1407256. A meta é de R$130.000 reais.

[A Crítica]