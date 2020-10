Após briga em festa, irmãs fazem as pazes e cortam bolo juntas

Nesta semana viralizou nas redes sociais um vídeo de uma festa de aniversário em que, durante o parabéns, uma menina de 3 anos, Maria Eduarda, puxou o cabelo da irmã, Maria Antônia, 6 anos, após ela apagar a velinha do aniversário.

A mãe das meninas, Marines dos Santos Fernandes, 43 anos, disse que a relação das duas, apesar da confusão, é de amor e amizade e que a irmã mais velha recebeu o primeiro pedaço de bolo. Ao G1, a madrinha das crianças também destacou a relação das irmãs, afirmando que foi uma briga de crianças.

Segundo ela, depois do ocorrido, a irmã mais velha ficou constrangida e saiu chorando. “Nós conversamos com as duas, convencemos ela a voltarem para a festa, as duas fizeram as pazes e ficou tudo bem”, detalhou a madrinha.

O vídeo, compartilhado inicialmente no Instagram, viralizou por meio de grupos de WhatsApp. “Aí perdemos o controle. Muita gente compartilhou e estamos, infelizmente, preocupados com a reação negativa de todo mundo”, lamentou.

“Neste ano nós fizemos uma festa bem menor, com 15 pessoas, por causa da pandemia. Eu postei mesmo por causa da família, porque, naquele primeiro momento, achamos engraçado. Mas eu jamais tive a intenção de que mais pessoas compartilhassem”, explicou.