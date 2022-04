Após 28 anos, Pink Floyd divulga música inédita beneficente para Ucrânia

A banda Pink Floyd divulgou hoje (7), uma música inédita em apoio aos ucranianos. Hey hey rise up é o primeiro lançamento inédito do grupo desde The division bell, de 1994.

O line up para este single é David Gilmour, Nick Mason, Guy Pratt e Nitin Sawhney. Além dos músicos, o cantor ucraniano Andriy Khlyvnyuk colabora na faixa. Khlyvnyuk recentemente teve que abandonar sua turnê pelos Estados Unidos para retornar à Ucrânia para lutar pelo país.

O Pink Floyd vai doar os rendimentos ao Fundo de Ajuda Humanitária da Ucrânia. Hey hey rise up é inspirada pela música de protesto The red viburnum in the meadow, cantada por Andriy em uma manifestação contra a invasão russa, na Praça Sofiyskaya, em Kiev.

Em comunicado à imprensa, Gilmour, que tem nora e neto ucranianos, criticou o conflito. “Nós, como muitos, temos sentido a fúria e a frustração desse ato vil de um país democrático independente e pacífico sendo invadido e tendo seu povo assassinado por uma das maiores potências do mundo”.

Com informações do Correio Braziliense