Após 18 anos de história, Bolsa Família encerra pagamentos nesta sexta

Bolsa Família chega ao fim após anos beneficiando milhares de brasileiros. Nessa sexta-feira (29), o governo federal estará concedendo a última parcela do projeto. Os segurados com o NIS encerrado em 0 serão contemplados com valores de até R$ 375, mediante a integração com o auxílio emergencial. No próximo mês não há previsão de novos repasses.

Conhecido mundialmente como uma forte política pública de cunho social, o Bolsa Família acaba de ser encerrado. Por decisão do presidente Jair Bolsonaro, o programa está liberando seu último pagamento e não funcionará mais para os menos favorecidos.

A decisão de encerrar o Bolsa Família se deu mediante o desejo do atual presidente de criar um projeto social com seu nome. Intitulado de Auxílio Brasil, a proposta ainda não foi consolidada, mas já demarcou o encerramento da atual política pública em funcionamento.

Sétima parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família

NIS com final 1: 18 de outubro

NIS com final 2: 19 de outubro

NIS com final 3: 20 de outubro

NIS com final 4: 21 de outubro

NIS com final 5: 22 de outubro

NIS com final 6: 25 de outubro

NIS com final 7: 26 de outubro

NIS com final 8: 27 de outubro

NIS com final 9: 28 de outubro

NIS com final 0: 29 de outubro

Com o fim do Bolsa Família, como ficam os mais pobres?

Segundo os informes do governo federal, o Bolsa Família será substituído pelo Auxílio Brasil. O programa irá conceder mensalidades no valor de R$ 400 para cerca de 17 milhões de pessoas. Para ter acesso ao valor é preciso:

Ter renda familiar per capita de até R$ 89; ou

Ter renda familiar per capita de até R$ 178 (no caso de famílias que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças e/ou adolescentes até 17 anos);

Estar inscrito no CadÚnico;

Estar com dados atualizados no CadÚnico há, pelo menos, dois anos.

Até o momento não se sabe se haverá um período de cadastramento. Os segurados devem se vincular ao CadÚnico ao longo dos próximos dias.

O governo federal é que fará a triagem desses cidadãos para determinar quem ficará entre a folha orçamentária.