Apoio de Luciano Huck a Eduardo Leite pode complicar a vida da Globo

Apresentador que cogitou se lançar à Presidência cobra mais ideias do tucano que tenta uma vaga na corrida ao Planalto

Em discurso na Brazil Conference, evento da comunidade de estudantes brasileiros em Boston, nos Estados Unidos, Luciano Huck manifestou apoio à candidatura presidencial de Eduardo Leite.

O ex-governador do Rio Grande do Sul, derrotado nas prévias do PSDB por João Doria, negocia para ser o candidato de um bloco de partidos interessados em viabilizar a Terceira Via contra a polarização formada por Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT).

Huck cogitou concorrer à Presidência em 2018 e também nesta eleição. Sua possível entrada na disputa provocou reações irônicas dos dois candidatos que no momento lideram as pesquisas de intenções de votos.

Ainda no evento, o apresentador do ‘Domingão’ reclamou do excesso de discussões a respeito de conchavos partidários e da falta de debate sobre o que os presidenciáveis planejam fazer pelo Brasil. “Não discutimos programa (de governo), agenda.”

O apoio declarado de Huck a Leite fará dele um alvo de críticas e deboches, e jogará a Globo na fogueira da eleição. Ele se tornou o principal apresentador da emissora, detestada tanto pela direita quanto pela esquerda.

Ainda que atue politicamente como cidadão, Luciano está indissociável da imagem da mais influente emissora do País. Tudo o que a Globo não quer é ser acusada de ter um lado na eleição. A ordem no jornalismo é reafirmar isenção e imparcialidade.

Até poucos dias, diziam que “Sergio Moro é o candidato da Globo”. Logo vão começar a falar o mesmo a respeito de Eduardo Leite.

Com informações do Terra