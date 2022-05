Apoio da Prefeitura ao esporte impulsiona atleta à equipe da seleção brasileira

Destaque nas corridas de rua do Amazonas e do Brasil, a atleta Franciane Moura foi convocada pela primeira vez para compor o time da seleção brasileira de atletismo. Ela participou, neste final de semana, do Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, realizado no Estádio Olímpico Camilo Cano, em La Nucia, província de Alicante, na Espanha.

Desde 2021, a atleta conta com o apoio da Prefeitura de Manaus para que possa se manter os treinos de alto rendimento, base fundamental para um atleta profissional, como destacou Franciane Moura, após obter sua melhor marca pessoal oficial hoje (22), com 16 minutos e 47 segundos, na prova de 5 mil metros, garantindo o 9º lugar.

“Estou muito feliz com o resultado, fiz minha melhor marca oficial. Fui convocada pela primeira vez para compor o time do Brasil e isso só foi possível graças ao apoio que recebo, pois consigo manter uma boa alimentação, manter os suplementos e treino forte. A vida de atleta não é fácil sem apoio, por isso agradeço o incentivo e apoio do prefeito David Almeida, que acreditou em mim, para me manter nos treinos fortes e isso é só o começo de coisas boas que estão por vir”, destacou Franciane.

A competição começou na sexta-feira (20), e encerrou neste domingo (22). Ao todo, o Brasil conquistou 22 medalhas no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, ficando em 4º no quadro de medalhas, com 4 de ouro, 10 de prata e 8 de bronze.

Com informações da Semcom