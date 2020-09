A pré-candidata a vice-prefeita na chapa de Alfredo Nascimento (PL), Conceição Sampaio (PSDB), vem realizando uma série de reuniões com mulheres, de diferentes frentes, que disputarão uma vaga na Câmara Municipal de Manaus, nas Eleições 2020.

Conceição, que iniciou sua trajetória política como vereadora em 2005, destacou a relevância do papel das mulheres no processo eleitoral. Entre os encontros que já aconteceram estão os com jovens mulheres pré-candidatas e representantes da terceira idade.