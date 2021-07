Apoio à saúde mental e física dos policiais militares do AM será oferecido pela Fametro

Policiais Militares do Amazonas que atuam na zona leste de Manaus serão os primeiros da corporação a receber apoio psicológico oferecido pelo curso de Psicologia do Centro Universitário Fametro.

O lançamento da parceria será feito amanhã (22/7), com a presença de policiais militares e de professores, alunos e ex-alunos da instituição de ensino.

O coordenador do curso de Psicologia, Diego Cavalcante, explica que a ideia é criar um plano de emergência e apoio psicológico aos PMs da zona leste. O atendimento será feito por professores, estudantes e egressos do curso de Psicologia.

Inicialmente, o apoio psicológico será levado aos homens e mulheres do Comando de Policiamento de Área (CPA) da zona leste. O comandante da unidade, coronel PM Cledemir Araújo da Silva, reconhece a importância do projeto. “A carga de trabalho dos policiais gera um grande desgaste emocional e altas doses de estresse. O apoio da Fametro será de grande ajuda”, afirmou.

A reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, disse que o centro universitário oferecerá suporte psicológico e orientações para lidar com a saúde mental dos policiais militares.

No lançamento do projeto que acontece amanhã, será realizada a palestra “Saúde Mental: aprendendo a cuidar de mim”, com a psicóloga Débora Nogueira, que atua no centro educacional.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em média 85% dos brasileiros sofrem com algum transtorno emocional, como ansiedade, depressão e o estresse.

A OMS revela que a atividade policial é a segunda mais perigosa do mundo, e no Brasil é a que mais leva risco a seus profissionais. Essa atividade é também altamente complexa, estressante, mal compreendida.

Diariamente os policiais passam por situações de estrema carga emocional, como o nascimento de uma criança dentro da viatura policial, até confrontos armados com risco de morte. “Em situações estremas, o ser humano precisa de apoio especializado. É essa ajuda que vamos oferecer aos nossos policiais”, acrescentou a reitora da Fametro.