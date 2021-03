Aplicativo Signal pode estar sendo banido da China

Um dos aplicativos de mensagens mais populares dos últimos tempos, o Signal, deixou de funcionar na China. Diz a Reuters que o app ainda está disponível na App Store no território chinês.

O app não foi alvo de qualquer declaração ou decreto do governo de Xi Jinping. Ainda assim, vários utilizadores estão reportando que não conseguem acessar às respectivas contas, com os usuários de Hong-Kong ou com VPNs a ainda conseguindo usar o app. Especula-se que o Signal esteja perto de ser banido na China.

O fato do aplicativo oferecer encriptação de ponta a ponta – o torna difícil de vigiar – deve servir de explicação para a decisão do governo chinês. (NAOM)