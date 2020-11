Aplicativo E-título substitui o documento original na votação

A tecnologia novamente facilita o processo eleitoral brasileiro. Nesse domingo não será diferente. Para os eleitores que não sabem a sua zona e sessão eleitoral o aplicativo E-Título fornecerá informações. No pleito deste ano, a plataforma conta com novas funcionalidades.

Quem não levar para a urna o título de eleitor ou o documento com foto, assim como nos anos anteriores, poderá acessar as suas informações no app. É recomendado que ele seja baixado com antecedência, pois alguns dado pessoais como: nome completo, data de nascimento, número do CPF ou do título, nome da mãe e do pai, são solicitados para obter acesso.