A Picap, aplicativo de motos voltado ao transporte de passageiros, começa a aceitar o cartão de crédito como forma de pagamento em Manaus. A novidade visa facilitar a vida do usuário, que passa a contar com uma nova forma de pagamento, além do dinheiro vivo.

O valor das corridas continua ficando 100% com os motoristas. Além da Manaus, a Picap atua também em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Teresina, Recife e Salvador.

*Com informações da assessoria