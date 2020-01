Aplicativo de moto para passageiros chega a Manaus

Atuando, desde ano passado, em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Fortaleza a Picap, startup responsável pelo aplicativo de motos voltado ao transporte de passageiros, desembarca dessa vez em Manaus. A empresa inicia esta semana o cadastramento dos motociclistas interessados. Neste primeiro momento, os motoristas ficarão com 100% do valor da corrida. Teresina também passará a contar com serviço da Picap

A Picap apresenta uma solução barata, rápida e ágil em relação aos graves problemas de mobilidade urbana existentes, principalmente, nos grandes centros urbanos. Na prática, ela permite que o usuário fuja dos congestionamentos e consiga otimizar o seu tempo no dia a dia. Não à toa, a Picap apresenta um crescimento médio de 200% ao mês nas três capitais onde já está presente.

– Nosso objetivo é apresentar uma alternativa de modal para melhorar o fluxo de mobilidade, principalmente nas grandes cidades. O cidadão passa a contar com uma possibilidade a mais para escapar do trânsito caótico nestas capitais, reduzindo em 50 % o tempo de deslocamento. E isso a um preço 30% mais baixo que os demais aplicativos de carros particulares – explica o CEO da Picap, Diogo Travassos.

Travassos destaca que a chegada da Picap será um desafio importante para a empresa.

– Nossa meta é dobrar nossas operações em todo o país e, mais para frente, expandir os serviços a outras cidades deste porte.

Atualmente, a empresa conta com 150 mil usuários, além de oito mil motociclistas cadastrados. A startup acredita que poderá dobrar esses números até o final do primeiro semestre deste ano.

A Picap nasceu na Colômbia, em 2016, e chegou, ao fim do primeiro semestre deste ano, a uma média de um milhão de viagens realizadas mensalmente, a partir de uma base de 20 mil motociclistas ativos e 200 mil usuários. Além do Brasil e Colômbia, a Picap mantém operações no México, Argentina, Peru, Chile e Guatemala. A expectativa da empresa é dobrar sua atuação na América Latina no próximo ano.

*Com informações da assessoria