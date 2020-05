Apelo de Artur Neto pela Amazônia reúne artistas em live hoje à noite

O apelo do prefeito de Manaus, Artur Virgílio, buscando engajamento internacional pela Amazônia, por conta da pandemia, está tendo resposta. Um grupo de artistas, reunidos na ONG Artists United for Amazonia, realiza hoje (28/05) uma live de arrecadação pela região. Será das 20h às 22h, horário de Manaus, no site www.artistsforamazonia.org. Sting, ex-The Police, o guitarrista Carlos Santana e atores como Morgan Freeman, Jane Fonda e Wagner Moura participarão. O prefeito é o único político convidado.

A live “Artistas pela Amazônia: Protegendo os Protetores” também estará no FaceBook e no Youtube. “O objetivo é captar recursos para o Fundo Emergencial da Amazônia. O fundo conta com indígenas em sua governança e apoia comunidades indígenas no bioma amazônico. O bioma está espalhado por Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.

O dinheiro arrecadado será destinado à prevenção e cuidados urgentes, alimentos e suprimentos médicos, comunicações e evacuação de emergência, proteção e segurança para guardiões florestais, soberania alimentar e resiliência comunitária.

O “Artists for Amazonia” foi concebido originalmente por Atossa Soltani, fundadora da Amazon Watch, e John Quiglei, da Spectral Q, um gigante na promoção de conteúdos socioambientais na indústria americana do cinema e TV. “O objetivo é inspirar a comunidade que produz conteúdo para entretenimento com o valor da floresta em pé, da biodiversidade e a riqueza de seus povos e culturas”, diz a divulgação.

Lista

A lista de participantes é longa. A atriz e cantora Barbra Streisand, que protagonizou a primeira versão de “Nasce uma estrela”, confirmou presença. O cantor Ivan Lins, que andava sumido desde que perdeu a voz numa edição do Rock in Rio, também fará a live. Até o brasileiro jogador da NBA Anderson Varejão consta no cast.

Há grande chance de a cantora Maria Gadu, integrante do grupo confirmado, protagonizar a parte regional. Ela acaba de estrear performance com Kananciuê, toada de Ronaldo Barbosa, sobre lenda do Araguaia acerca do nascimento da luz.

Carlos Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), também consta na lista. O grupo de cientistas passa por Jean Michel Cousteau, filho de Jacques Cousteau. Soninha Bone Guajajara, da Terra Indígena Arariboia, no Maranhão, encabeça a lista de dez representantes indígenas.

Por PMS