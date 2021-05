Apagão no Amapá rende multa de R$5,7 milhões, mas as vítimas é que vão pagar

Agência reguladora Aneel aplicou multa de R$5,7 milhões na população por causa do apagão no Amapá em novembro.

O multado, oficialmente, é o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), mas seus burocratas são protegidos por uma legislação absurda que transfere à população, que a rigor são as vítimas, o pagamento da multa.

Os R$5,7 milhões da multa são devidos pela ONS e não pelos seus responsáveis, que tomaram decisões erradas ou foram negligentes, provocando o apagão. E a multa será paga com dinheiro público, tomado inclusive dos amapaenses, que ficaram no escuro. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.

Encerra-se nesta segunda-feira (17) o prazo para que a ONS recorra da multa imposta pela agência reguladora Aneel.

Não há tensão entre burocratas da ONS: se o recurso for negado pelos colegas da Aneel, a conta será paga pelos contribuintes otários.

Recebendo salários três vezes maiores que o limite constitucional do STF, os dirigentes da ONS bem que poderiam ajudar a pagar a multa.