Parte de municípios da Região dos Lagos e da Região Serrana sofreu, na noite deste sábado, um apagão. Em nota, a Enel Distribuição Rio informou que a interrupção no fornecimento de energia de municípios como Macaé, Cantagalo e Teresópolis aconteceu por uma “perturbação na rede de transmissão de Furnas”.

No momento, a concessionária tenta restabelecer a energia enquanto aguarda normalização no sistema de Furnas. Nas redes sociais, moradores dos municípios reclamaram do apagão.