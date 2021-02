Aos 69 anos, morre cantor Zezinho Correa

O cantor Zezinho Correa, vocalista do grupo Carrapicho, não resistiu às complicações da Covid-19 e morreu na manhã deste sábado (6). Aos 69 anos, o artista deixou um legado inestimável na história da cultura amazonense. A informação é do Em Tempo.

Segundo notas divulgadas pela família do cantor durante o tratamento contra a Covid-19, Zezinho Correa estava internado há um mês, sendo transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no início da luta contra a doença.

Nos últimos dias, o artista apresentou uma piora no quadro de saúde, e precisou utilizar sedação e ventilação mecânica por indicação de médicos. De acordo com exames divulgados na internação do cantor, ele estava com 50% a 75% do pulmão comprometido.