AO VIVO: ‘Não existe gabinete paralelo. É ficção’, diz Osmar Terra à CPI

Em depoimento à CPI da Pandemia nesta terça-feira, 22, o deputado Osmar Terra (MDB-RS) afirmou que “não existe gabinete paralelo. É ficção”. O parlamentar, que já foi cotado para o cargo de ministro da Saúde, é considerado “padrinho” do chamado “gabinete paralelo” no Ministério da Saúde, que assessora o Palácio do Planalto para a definição de políticas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Ele aparece em vídeos em que se debate o combate à pandemia de covid-19 com o presidente Jair Bolsonaro.

Terra acrescentou que “todos os presidentes se aconselham com alguém” e disse os encontros de um grupo de médicos que não tinham vínculo com o Ministério da Saúde representavam “opiniões esporádicas de conversas”.

A participação de no “gabinete paralelo” foi citada pela primeira vez em maio, durante depoimento do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta à CPI. Na ocasião, Mandetta afirmou que “outras pessoas” buscavam desautorizar orientações do Ministério da Saúde a Jair Bolsonaro. Entre eles, o ex-ministro da Cidadania.

