Anunciado concurso da Semsa com 2.001 vagas

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta terça-feira, 24/8, a realização do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para o preenchimento de 2.001 vagas para cargos imediatos e cadastro de reserva. O projeto será enviado para a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), e a expectativa é de que, até outubro, o edital seja divulgado oficialmente. Inicialmente, a prova está programada para acontecer em fevereiro de 2022.

Durante a coletiva, David Almeida informou que esse concurso visa à ampliação da rede de atendimento da Prefeitura de Manaus na atenção básica. “Temos um número grande de pessoas que estão deixando a secretaria por aposentadoria ou cumpriram o tempo de trabalho. Isso deixou um vácuo muito grande de pessoas na nossa administração. Como temos um planejamento para o ano que vem de expansão da rede de atendimento com a construção e ampliação de novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), estamos nos antecipando e já programando a contratação dessa nova equipe, para que, quando tivermos com a nossa estrutura concluída, termos pessoas, material humano, para colocar nessas unidades e ampliar o atendimento para a cidade de Manaus em relação à atenção básica”, enfatizou Almeida.

As vagas serão destinadas para médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, assistente social, fiscais de saúde, técnico em enfermagem, condutor de ambulância, assistente em administração, condutor de motolância, agente comunitário de saúde, dentre outros cargos.

O processo do concurso está sendo formalizado e tramitará pelas secretarias municipais de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), de Administração (Semad), Casa Civil, Procuradoria Geral do Município (PGM) e Controladoria Geral do Município (CGM). Após a conclusão, a banca que realizará o concurso será anunciada. A convocação dos aprovados será imediata.

O chefe do Executivo municipal explicou que a iniciativa só foi possível graças ao orçamento previsto para 2022. Além disso, ele convocou a população a participar do processo seletivo.

“Eu acredito que a população de Manaus vai se preparar para esse concurso. Para aqueles que pretendem ingressar na Prefeitura de Manaus, nós estamos dando uma boa oportunidade, já no início da nossa gestão, em função do orçamento que temos para o ano que vem. A nossa necessidade é maior que o número de vagas, por isso vamos ter o cadastro reserva para que, caso venhamos precisar de mais pessoas, tenhamos nesse cadastro a condição necessária para contratar também”, salientou.

O último concurso público para a Semsa foi realizado em 2012, com a oferta de 1.390 vagas e formação de cadastro reserva.

