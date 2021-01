Antes mesmo da posse, David Almeida lança ações integradas das secretarias de Infraestrutura e de Limpeza

O novo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), não esperou a cerimônia oficial de posse para iniciar a gestão. Nas primeiras horas desta sexta-feira, 1º/1, David já estava nas ruas da cidade, visitando feiras, obras, além de utilizar o transporte público. No bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste, o prefeito David e o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, chegaram de ônibus para lançar ações integradas das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Limpeza Urbana (Semulsp), atendendo antigas demandas da comunidade.

Após visitar e tomar café no mercado municipal Walter Rayol, localizado no bairro Cachoeirinha, zona Sul, o prefeito David fiscalizou o trabalho realizado por equipes da Semulsp na rotatória do Coroado. Em seguida, dirigiu-se ao Terminal de Integração 5 (T5), no São José, onde viu de perto a realidade enfrentada pela população manauara todos os dias. No local, pegou ônibus da linha 085 para chegar à Colônia Antônio Aleixo.

O prefeito, acompanhado do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, chegou de ônibus ao bairro, onde foram lançadas as ações da Seminf e da Semulsp. No local, eles se juntaram ao secretário de Limpeza Urbana, Sabá Reis, e às equipes de trabalho de ambas as secretarias. Em entrevista coletiva à imprensa, o prefeito informou que retomará as obras inacabadas e anunciou melhorias previstas para a comunidade. Caminhando pelas ruas do bairro, acompanhando as equipes da Seminf e Semulsp já em atividade, David Almeida também ouviu demandas de moradores.

“Vamos concluir todas as obras que a gestão passada não terminou. Não vamos ter problema de descontinuidade. Aquilo que podemos melhorar, vamos melhorar. Nosso compromisso é com a população. Vim cumprir um pedido dos moradores da Colônia. Temos aqui um cemitério que não tem muro. Dentro de cemitérios, há muitos sentimentos, pessoas queridas. Depois, vamos fazer uma ciclofaixa na estrada da Colônia onde as pessoas vão conseguir caminhar. E vamos iluminar a estrada. Daremos qualidade de vida para o pessoal da Colônia”, informou Almeida.

O prefeito David assume a gestão municipal com um orçamento de aproximadamente R$ 600 milhões a menos. Apesar disso, o chefe do Executivo municipal afirmou que a população da cidade receberá uma Manaus melhor para viver já nos primeiros meses do novo ano.

“Vamos dar à cidade de Manaus um ritmo de trabalho acelerado. Eu me reúno com os meus secretários às 4h30 por WhatsApp. Dificilmente alguém consegue falar comigo depois das 8h, porque já estou na rua trabalhando. Vamos fazer muito por nossa cidade. Manaus espera muito dessa gestão e vamos entregar um trabalho de qualidade. Certamente, Manaus vai ser uma cidade melhor de viver. Estamos assumindo uma cidade com o orçamento R$ 600 milhões a menos. Temos um desafio de fazer mais com menos. De proporcionar dias melhores para a cidade”, ressaltou.

