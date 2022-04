Antes e depois: após dois meses de guerra, Zelensky muda muito sua fisionomia

Após 60 dias da invasão da Rússia à Ucrânia, não são apenas as cidades invadidas pelos russos que carregam marcas de destruição e tiveram suas rotinas totalmente transformadas. A fisionomia do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também está nitidamente transformada.

O sexto presidente da Ucrânia desde a dissolução da União Soviética está em seu primeiro mandato. Formado em direito, construiu carreira na televisão e no cinema, como ator, produtor, roteirista e diretor.

Chegou ao poder sustentando um discurso de cidadão comum que entra para a política motivado pelo espírito cívico de fazer de seu país um lugar melhor, combatendo as oligarquias políticas da Ucrânia —parecido com o personagem que interpretou nas telas.

Até fevereiro, antes dos conflitos terem início, era comum Zelensky fazer pronunciamentos presidenciais sempre bem-vestido, usando terno e muitas vezes gravata e sem barba.

Imagem foi deixada de lado logo no primeiro dia de invasão russa, quando o presidente ucraniano apareceu em um vídeo para falar com a população do país e provar que estava em Kiev.

A partir dali, adotou a camiseta verde lisa que usaria todos os dias dali em diante.

Nesse período, ainda nos primeiros dias de conflito, Zelensky aparecia com feição calma, mas com o decorrer dos dias —e da guerra — a situação foi mudando.

Quase um mês mais tarde, o presidente estava abatido e passou a solicitar publicamente conversas com o governo russo para que a guerra fosse encerrada.

Aos 50 dias da invasão russa, o cansaço do presidente ucraniano é claro. Durante entrevistas e vídeos feitos pelas ruas do país, Zelensky aparece com a barba, fisionomia sisuda e olheiras profundas.

Confrontos

A imagem do presidente ficou especialmente abalada quando houve a descoberta de centenas de corpos, alguns amarrados, nas ruas de Bucha, a 37 km a sudoeste da capital ucraniana. Zelensky visitou a região e chamou de crimes de guerra que “serão reconhecidos pelo mundo como genocídio.”

Os corpos encontrados mortos e com mãos amarradas para trás e as denúncias de estupro contra mulheres fizeram com que o governo ucraniano pedisse que a Rússia fosse investigada no Tribunal Internacional de Haia, corte responsável por julgar violações e crimes cometidos em conflitos ao redor do mundo.

Com informações do Uol