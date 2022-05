Anne Moura é pré-candidata pelo PT com promessa de defender pautas ambientais

A Secretária Nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, realizou o registro de sua pré-candidatura hoje (13), na sede do Partido dos Trabalhadores, localizada na Avenida Constantino Nery, centro de Manaus. Na ocasião, estiveram presentes o ex-deputado federal Francisco Praciano; o ex-senador João Pedro; os pré-candidatos à deputados estaduais Elden Ribeiro e a Bancada Coletiva de Mulheres do PT, composta por Florismar, Luzarina Varela e Marinete Almeida. Também participaram do ato movimentos sociais, populares e sindicatos, como Movimento de Mulheres (Ama), Central Única dos Trabalhadores (Cut) e o Coletivo Feminista As Amazonas.

Para Anne, sua candidatura é um passo importante em sua trajetória política, além de uma maneira de contribuir ainda mais com o estado do Amazonas. “Eu preciso ajudar o meu estado. E por isso estou entrando nesse processo eleitoral, em busca de construção. Nós somos o 2º estado mais pobre do Brasil, ainda assim temos infinitas riquezas naturais que precisam ser preservadas e que, de maneira sustentável, também podem contribuir com a erradicação da fome. O povo do Amazonas precisa de representantes empenhados em lutar pelo que é nosso. Lutar por nossas florestas, rios e principalmente pela população, pela periferia, pelos ribeirinhos e povos indígenas. É por isso que quero continuar lutando”.

Anne também relembrou que além da pobreza extrema, o Amazonas também vem sofrendo constantemente com o desemprego e com as ameaças contra a Zona Franca, decretadas por diversas vezes pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu ministro da economia, Paulo Guedes.

“O Amazonas precisa de uma representação na Câmara Federal, que realmente lute pelos interesses de seu povo. É um absurdo que, mesmo com tantos ataques ao Polo Industrial de Manaus, ainda exista deputado apoiando esse presidente genocida. Somos o estado com a 6ª maior taxa de desemprego do Brasil, e o 3º estado no ranking nacional de pessoas vivendo na informalidade. O valor da cesta básica já passou dos R$ 800 e temos meio milhão de pessoas vivendo com uma renda mensal de R$155. A conta não fecha. Nosso povo merece viver com dignidade”, disparou.

Anne Moura é amazonense, descendente indígena e enfermeira por formação. Atualmente ocupa o cargo de secretária do PT-Mulher Nacional. Foi a mulher mais jovem a ocupar o cargo e venceu a disputa por duas vezes seguidas, com o forte apoio de Lula.

Com informações da assessoria