Anne Moura defende ZFM e preservação da Amazônia no programa de governo de Lula

A secretária Nacional de Mulheres do PT, a amazonense Anne Moura, participou nesta segunda-feira (18), de um encontro ao lado do pré-candidato à presidência do Brasil, o ex-presidente Lula. A agenda aconteceu para discutir ações que devem estruturar o programa de governo de Lula.

Para Anne, o evento foi muito importante para definir metas a serem cumpridas no plano de governo, entendendo que todo desenvolvimento econômico deve passar pela pauta ambiental. Um dos principais pontos debatidos foi a preservação da Amazônia e as estratégias imprescindíveis para a manutenção da floresta.

“O Polo Industrial, hoje ameaçado pelo Governo Bolsonaro, é uma importante ferramenta para a preservação da floresta Amazônica. Além de gerar emprego e renda para o povo do Amazonas, é a Zona Franca quem contribui com a sustentabilidade, com a preservação da biodiversidade amazônica e também com o desenvolvimento local, através de incentivos à tecnologia e à educação. Precisamos que neste novo mandato, a Zona Franca de Manaus volte a ser uma prioridade dentro do plano de desenvolvimento econômico do Brasil “, destacou.

O ex-presidente Lula pediu esforços aos participantes para debater com a sociedade brasileira a ideia de que a proteção ambiental não é inimiga do desenvolvimento econômico e do progresso. “É preciso que a gente convença a sociedade que isso é uma possibilidade. Quando a gente fala em benefício para a humanidade é lindo, mas a pessoa que está lá precisa ser incluída, saber que vai ter emprego, escola, saúde. Vamos melhorar as coisas, vamos gerar empregos, oportunidades”, disse o ex-presidente.

O encontro contou com a participação de Carlos Nobre, ex-presidente da Capes e do painel intergovernamental do IPCC (o comitê da ONU para combate às mudanças climáticas); do senador Jaques Wagner (PT-BA), presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado; do economista Ricardo Abramovay, professor da FEA-USP; do ambientalista André Guimarães; da ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira; dos ativistas Carlinhos dos Anjos e Claudinha Pinho, ambos dirigentes do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais; da economista Esther Bemerguy, ex-secretária de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento no governo Dilma; e de Sueli Araújo, ex-presidenta do Ibama.

Também participaram, o senador Randolfe Rodrigue (Rede); o ex-deputado federal Eron Bezerra (PCdoB); o deputado federal Zé Carlos (PV); e o vice-presidente da Fundação João Mangabeita, Alexandre Navarro (PSB), além do ex-governador do Piauí, Wellington Dias (PT). O diálogo sobre meio ambiente irá continuar, e inclui a entrega do relatório dos Saberes da Amazônia, que contou com a participação de Anne Moura em sua coordenação.

Com informações da assessoria