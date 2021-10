Anel Sul: Seinfra interdita via na Comunidade São Francisco, na estrada do Tarumã

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) informa que o tráfego de veículos na rua Carvalho, que dá acesso à Comunidade São Francisco, situada na estrada do Tarumã, na zona oeste de Manaus, será interditado a partir desta segunda-feira (11/10).

A alteração no trânsito é necessária para que seja realizada a aplicação de pavimento rígido nesta e em outras vias na área.

As ruas 07 e 02 permanecem interditadas, e a rua 03 está liberada para o motorista acessar a comunidade. As obras fazem parte do projeto de implantação do Anel Sul, com a duplicação da estrada do Tarumã.

Segurança

O local está devidamente sinalizado, mas é necessário que os condutores tenham cautela no trânsito, obedecendo à sinalização de advertência; evitando acessar as áreas isoladas com telas de demarcação; e verificando a movimentação das máquinas e equipamentos nas vias.

Benefícios

A Seinfra informa que o transtorno ocasionado pela interdição será temporário e que as obras em andamento promoverão a redução da ocorrência de acidentes no local e irão melhorar a qualidade de vida dos moradores do entorno da obra.