André Marques fala sobre episódios de gordofobia: ‘A gente chora sozinho’

André Marques contou sobre os episódios de gordofobia que sofreu antes de se submeter a uma cirurgia bariátrica, há quase nove anos, perdendo mais de 70 quilos desde então. O apresentador do “É de Casa”, que anunciou essa semana sua saída da TV Globo, conversava com Flora, filha de Arlindo Cruz, quando relembrou a solidão que vivia ao passar pelo preconceito.

“Fiquei muitos anos com obesidade. Passei por várias coisas. A gente se faz de forte e chora sozinho”, afirmou ele, que deve permanecer no comando da atração até 2 de julho, quando se despedirá oficialmente da emissora, onde trabalhou por 27 anos.

Flora, que é influenciadora plus size, também falou detalhes de sua vivência com o assunto em conversa com Manoel Soares, também apresentador do programa, relembrando ataques gordofóbicos que recebeu nas redes após publicar um ensaio de lingerie.

“Isso chocou pessoas que não estão preparadas para aceitar a nossa aceitação. Com isso veio muito ódio, machismo. Isso é falta de empatia, de amor no coração. Precisei sair e dar uma respirada”, relatou a jovem, de 18 anos, que teve que se afastar temporariamente das plataformas virtuais para superar as críticas.

