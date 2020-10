Andrade do Especial irá focar trabalho nas demandas das comunidades de Manaus

Nesta segunda-feira (5), no bairro Novo, zona leste de Manaus, aconteceu o lançamento do candidato a vereador Andrade do Especial (PSC), com apoio das lideranças dos bairros da zona leste, motoristas do transporte especial, entre outros. O compromisso do candidato foi de atender as demandas destas comunidades e outras da capital amazonense.

“Andrade foi presidente do Sindicato do transporte especial e realizou uma das melhores gestões, tivemos conquistas como uma sede própria (km 174) , plano de saúde, cesta básica e outros, sabemos que ele tem capacidade, será um bom representante”, disse Geraldo Firmino, motorista do transporte especial.

Mário Jorge, representante do PSC, convocou a todos a participar do pleito 2020. “É importante a participação na política para poder mudar aquilo que não esta certo, pois quem não participa depois não pode cobrar. Andrade é um dos candidatos mais completos. Tem trabalho, honestidade e representa as comunidades mais carentes da zona leste. Vamos dar o nosso apoio porque ele tem capacidade.”

“O Andrade merece o nosso voto de confiança, trabalhou muito pela nossa comunidade, precisamos nos unir para que uma vez eleito possa viabilizar as nossas demandas, não temos posto de saúde, nem delegacia de policia, não temos quadra esportiva nem espaços de lazer”, destacou a conselheira tutelar e líder da comunidade do bairro Novo, Laide da Silva.

Saneamento do Igarapé do Mindú

Andrade do Especial é conhecido no bairro Novo, batalhou junto à comunidade para o funcionamento das escolas, construção de um poço artesiano quando este bairro ainda não tinha agua, asfalto nas ruas, realizou cursos de capacitação para os moradores e outros.

Andrade do Especial disse que uma de suas bandeiras é o saneamento do igarapé do Mindú. “Há muitos anos em época de chuva, a população sofre com alagamento, pois transborda a água do igarapé para as ruas e dentro das casas e ninguém faz nada”, finalizou.