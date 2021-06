Anderson Silva vence ex-campeão mundial na volta ao boxe

Anderson Silva não é uma lenda das lutas por acaso. O brasileiro, que fez enorme sucesso no UFC, voltou ao ringue na noite de sábado, em Guadalajara, no México, para enfrentar o ex-campeão mundial de boxe Julio Cezar Chávez Jr. Não apenas venceu, como deu show. Foi melhor nos oito rounds, em vitória por decisão dividida, aos 46 anos.

Mesmo sendo 11 anos mais velho que o mexicano, Anderson Silva mostrou desenvoltura para fugir dos golpes do oponente e ainda acertá-lo em várias oportunidades. Teve tempo, ainda, para baixar a guarda e dar a cara a tapa como nos anos de glória.

Apesar da superioridade na luta, Anderson Silva viu um dos jurados dar a vitória para Chávez Jr., com 77/75. Os outros dois deram 77/75 para o brasileiro. Mesmo com decisão dividida, ele festejou seu retorno ao boxe em grande estilo, 16 anos depois. Foi uma noite com muita movimentação, esquivas e provocações.

O brasileiro prometeu dar show no ringue e cumpriu as palavras. Encarando o desafio com seriedade, atingiu o peso, enquanto o oponente, não. E mesmo lutando no México, casa do adversário, não se intimidou e ganhou lutando muito melhor que o filho do lendário Julio Cezar Chávez.

A última luta de Anderson Silva foi em outubro de 2020, quando saiu derrotado para Uriah Hall no UFC de Las Vegas. Mesmo sem lutar havia mais de sete meses, o brasileiro mostrou bom preparo físico em Guadalajara para vencer pela segunda vez em três lutas de boxe da carreira.

Após o combate ele prometeu conversar com sua equipe para uma definição sobre o futuro. A chance de retorno aos ringues é grande e já teria até recebido convite para enfrentar o americano Roy Jones Jr. (AGÊNCIA BRASIL)