Anderson da Internet será o candidato a prefeito do Progressistas em Novo Airão

Anderson Lopes, mais conhecido como Anderson da Internet, será o candidato a prefeito do Progressistas nas eleições deste ano no município de Novo Airão, situado na Região Metropolitana de Manaus (RMM).

A pré-candidatura foi comunicada ao secretário-geral da legenda no Estado, deputado Belarmino Lins, em encontro realizado na tarde de ontem, na Assembleia Legislativa, entre o parlamentar e membros do grupo político responsável pela organização do partido na “Terra do Boto”. Pré-candidatos a vereança fizeram parte da comitiva de Anderson no encontro com o deputado.

A pastora evangélica Maria do Socorro (Pastora Socorro) será a companheira de chapa de Anderson, segundo a comunicação do grupo a Belarmino que confirmou aos progressistas novoairãoenses que se fará presente, no dia 4 de abril, juntamente com o presidente regional do partido, deputado federal Átila Lins, na festa de lançamento da pré-candidatura de Anderson.

“Para nós, foi motivo de grande alegria receber na casa da democracia, que é a nossa Assembleia Legislativa, o grupo de companheiros do Progressistas de Novo Airão, companheiros que vão lutar nas próximas eleições com muito amor por dias melhores para o seu município”, disse Belarmino.

Átila Lins considera a participação de Anderson no processo eleitoral de Novo Airão como um símbolo de renovação no município por se tratar de uma pré-candidatura desvinculada dos grupos tradicionais da política local. “É a força da juventude e da renovação soprando forte em Novo Airão com a bandeira progressista”, afirmou Átila.