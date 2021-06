Ameaças contra a Zona Franca acendem alerta na ALEAM

Os últimos acontecimentos em Brasília sobre o fim de alguns incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM), considerados mortais para a competitividade econômica do Amazonas por muitos, foram abordados pelos deputados Wilker Barreto (Podemos), Ângelus Figueira (DC) e Roberto Cidade (PV) durante o Grande Expediente da Sessão Plenária desta quinta-feira (24), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Wilker Barreto começou criticando a tentativa do Governo Federal de acabar com os incentivos aos produtos combustíveis na Zona Franca, acusando Brasília de não entender que a ZFM é benéfica para o Brasil todo, pois protege a floresta, permitindo que o Brasil esteja na vanguarda da preservação ambiental, e que, caso o modelo acabe, é provável que a exploração predatória venha a acontecer.

“É preciso que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, entenda que ele precisa ser um defensor ferrenho do nosso modelo econômico, não somente em benefício do povo do Amazonas, mas do país”, disse.

Roberto Cidade concordou com Wilker e disse ser absolutamente necessário encontrar novas alternativas e incluiu a falta de estrutura de logística como um dos entraves para o Amazonas.

Wilker também alertou os amazonenses para a situação do estado vizinho Pará, que possui grande parte de sua economia baseada no extrativismo, restando, segundo o parlamentar, apenas 60% de sua cobertura vegetal preservada, enquanto o Amazonas tem cerca de 94% de floresta.

Em aparte, o deputado Angelus Figueira rebateu afirmando que o extrativismo, desde que sustentável e ambientalmente correto, é mais do que desejável. “Não podemos condenar o povo do interior à ausência de perspectiva. Bem conduzidas, são fator de preservação. Os nossos irmãos do interior são os verdadeiros responsáveis pela preservação, precisamos de outras alternativas econômicas”, afirmou Figueira.

Delphina Aziz

O deputado Dermilson Chagas (Podemos) falou sobre a decisão da Justiça Federal, por meio de pedido do Ministério Público Federal (MPF-AM) para que o Governo Estadual elabore um novo contrato entre a Organização Social Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) e o Hospital Delphina Aziz, e também para a Unidade de Pronto-Atendimento Campos Salles, em face de irregularidades que comprometem a fiscalização dos recursos públicos. “Existe uma concentração dos recursos por parte do Governo do Estado em um único hospital, essa parceria

com a Ong vai custar aos cofres públicos mais de R$ 3 bilhões, caso não seja encerrada”, alertou.

Pequeno Expediente

No Pequeno Expediente, o deputado Serafim Corrêa (PSB) repercutiu a demissão de Ricardo Salles, do ministério do Meio Ambiente, ocorrida na última quarta-feira (23). De acordo com Serafim, o mundo inteiro se preocupa com a Amazônia e Ricardo Salles estimulava a mineração ilegal, desmatamento, grilagens de terra, entre outros crimes contra o meio ambiente.

O deputado Carlinhos Bessa (PV) subiu à tribuna para informar que protocolizou Moção de Aplauso para a Casa Maçônica “Sá Peixoto”, em Tefé (distante 522 km em linha reta de Manaus) pela passagem de seus 120 anos. “Fui vizinho desta Casa Maçônica e posso corroborar a lisura das pessoas que lá frequentam e que fazem um trabalho muito social muito sério, mando um abraço a todos os maçons de Tefé”, finalizou.