Amazonprev libera consulta à Cédula C para declaração do Imposto de Renda 2021

Já está disponível, no portal do segurado da Fundação Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br), a consulta à Cédula C para aposentados e pensionistas do Governo do Amazonas. O documento é um resumo de todos os rendimentos recebidos e do Imposto de Renda (IR) retido durante o ano de 2020, sendo obrigatório para que se consiga declarar o tributo. Também traz os informes de ganhos ao longo do ano, além daqueles que podem ser tributados pela Receita Federal.

O prazo para declaração do IR para pessoa física inicia, tradicionalmente, no mês de março e se encerra no final de abril.

Os beneficiários podem consultar os extratos pela internet, diretamente no Portal do Segurado, sem a necessidade de deslocamento até a sede da Amazonprev, que está com atendimento presencial suspenso até o dia 3 de março.

No portal, informa o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, o segurado poderá acessar as informações por meio de senha, ou até mesmo criar uma, e imprimir a declaração de rendimentos. “A oferta desse serviço permite aos nossos beneficiários o acesso rápido ao seu informe, para efeitos de IR, e evita que esse aposentado ou pensionista tenha que vir até a instituição”, declara.

Para quem já possui senha, basta acessar o Portal do Segurado, no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br), fazer o login, com o CPF e senha. Para os que ainda não são cadastrados, é preciso informar o número do CPF e a data de nascimento para ser redirecionado a uma página onde deverão ser preenchidos os dados pessoais.

No e-mail informado chegará um link para ativação da conta por meio de uma senha. O passo a passo para esse cadastro também pode ser acessado no próprio Portal do Segurado.